Napoli-Juve, Meret può sedere in panchina con un’infiltrazione. Ospina non giocherà solo se non tornerà in tempo

Secondo quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport a proposito della frattura rimediata da Alex Meret nel match contro il Genoa, mette paura solo leggendola ed invece si tratta di una problema che con un’infiltrazione potrebbe permettere a Meret di sedere almeno in panchina contro la Juventus. In ogni caso c’è David Ospina che non giocherà solo se non riuscirà ad arrivare in tempo. Dopo la gara col Cile è pronto un volo charter con le funzioni di uno scuola-bus per caricare a bordo tutti i calciatori che giocano in Europa.