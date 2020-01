Napoli-Juventus, arbitra Mariani: la chance di far vedere all’Italia calcistica le proprie potenzialità

Domani sera il Napoli incontrerà la Juventus al San Paolo, per la 2^ giornata del girone di ritorno di Serie A. I partenopei in casa in campionato non vincono da circa tre mesi e troveranno l’avversario al momento più complicato da affrontare: la squadra più forte, quella allenata da Maurizio Sarri, che ha al momento quattro punti di vantaggio sull’Inter seconda; un eventuale passo falso darebbe la possibilità ai nerazzurri -impegnati contro il Cagliari a San Siro- di recuperare punti preziosi per la lotta scudetto. Nell’ultima settimana, però, è successa una cosa che potrebbe permettere al Napoli di uscire indenne dalla sfida con la Juventus: il ritorno della sintonia tra la squadra allenata di Gattuso e il pubblico. Nello specifico, i gruppi organizzati del tifo napoletano sono ritornati allo stadio nella partita disputata contro la Lazio di Coppa Italia, e la differenza con quella giocata contro la Fiorentina di sabato scorso si è vista tutta. Il Napoli è riuscito a battere, sicuramente tra difficoltà di ogni genere, la squadra più in forma del campionato senza Koulibaly, Maksimovic e Mertens -infortunati, non si sa ancora se recupereranno per la partita di domani- e con in campo giocatori del calibro di Hysaj e Luperto, il quale non è proprio dello stesso livello del difensore senegalese o del centrale ex Torino. L’ovvietà è che in campo ci andranno i calciatori e non i tifosi, ma la spinta del San Paolo potrebbe ridurre il gap -più mentale che tecnico- tra le due squadre.

L’arbitro della partita sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Mariani ha già arbitrato il Napoli contro l’Udinese alla Dacia Arena, partita finita 1-1. Questi tutti i precedenti con il Napoli:

Napoli-Empoli 2-0 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 12 marzo 2017

SPAL-Napoli 2-3 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 7 dicembre 2019

Il fischietto di Aprilia ha una media di 4,8 ammonizioni a partita. La media delle espulsioni, invece, è di 1 ogni 2,2 a partita: sinonimo di poca tolleranza verso il gioco duro.

Cinque vittorie e un pareggio per il Napoli con Mariani, il quale domenica avrà la chance di mettersi in mostra e di frenare le polemiche arbitrali che le partite tra Napoli e Juventus hanno accompagnato gli ultimi anni. Un esempio? La partita dell’anno scorso, vinta 1-2 dalla Juventus, è finita con un espulsione per parte e un rigore -successivamente sbagliato da Insigne- assegnato alla squadra allora allenata da Carlo Ancelotti. Chiaramente mettersi in mostra non vuol dire essere il protagonista della partita, ma far vedere all’Italia calcistica di essere capace di arbitrare un big match di tale portata. Di certo, l’ambiente non sarà tranquillo: un Napoli non vincente in casa per circa tre mesi nell’era De Laurentiis non si era mai visto e la chance di tornare alla vittoria proprio contro la squadra più forte del campionato è molto interessante.

Nico Bastone