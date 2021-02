Napoli, l’Ass.Borriello: “Lavoriamo ad un monumento per Maradona, tanti artisti hanno fatto richiesta…”

Intervenuto ai microfoni di Nano TV nella trasmissione condotta da Nando Troise l’Assessore allo Sport di Napoli Ciro Borriello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“In Procura e’ stata una giornata complessa, si tratta di un’azione a tutela della pubblica amministrazione, è stata sollevata una questione d’opportunità perché si trattava probabilmente di persone che non avevano i requisiti per stare in una commissione di questo tipo, ci sono soggetti che potrebbero essere riconducibili ad altri episodi, non c’e’ certezza, sono stati anche esclusi dalla commissione. La statua? Si farà, c’e’ l’idea di cambiare anche il nome del piazzale. Stiamo lavorando anche per altri miti della città di Napoli come Pino Daniele e Massimo Troisi, c’è l’assessorato alla Cultura in attività. A Maradona vogliamo fare un monumento, sono arrivate oltre 100 manifestazioni d’interesse da parte degli artisti”