Napoli-Lazio 5-2, le pagelle di IamNaples.it: per Insigne non ci sono più aggettivi. Politano super

Il Napoli batte la Lazio 5-2 ed ottiene tre punti fondamentalissimi per la rincorsa alla qualificazione Champions. Ecco le pagelle della sfida di IamNaples.it

Meret 6: Nel primo tempo non ha dovuto sporcare i guanti. Nella ripresa, il giovane portiere con la sua parata su Milinkovic-Savic, in fuorigioco, dà il via al terzo gol del Napoli. Non può nulla sulle due reti subite.

Di Lorenzo 6,5: Il terzino conferma il suo ottimo stato di forma, difendendo ed attaccando in maniera continua e progressiva per tutta la durata della sfida.

Manolas 6,5: Dopo quella disputata contro l’Inter domenica sera, altra buona gara per il centrale. Ci mette anche la gamba quando deve chiudere su Immobile in scivolata al 47′. (Dal 71′ Rrahmani 6: molto attento il difensore che riesce a chiudere su due azioni pericolose della Lazio nel finale).

Koulibaly 6,5: Un po’ impreciso in fase d’impostazione, ma non sbaglia un intervento difensivo. Con lui la difesa è un vero reparto.

Hysaj 7: Non gioca nel suo ruolo e questo bisogna sempre ricordarlo. L’albanese è anche uomo assist, dopo un’azione prolungata, per il secondo gol di Insigne.

Fabian Ruiz 6,5: Vederlo districarsi tra gli uomini della Lazio con il pallone tra i piedi è un vero piacere. Dà continua linfa al centrocampo e il suo tocco nell’azione della rete di Osimhen è uno spettacolo. Contrasta anche questa sera.

Bakayoko 6,5: Sbaglia qualche passaggio, ma non fa parte del suo repertorio. E’ attento per tutta la partita, riuscendo a proteggere il pacchetto difensivo partenopeo. (Dal 88′ Lobotka s.v.: Il tempo è poco per una valutazione seria).

Zielinski 6,5: Non è molto presente nella prima frazione di gara. Molto meglio nella ripresa dove compie un’azione stupenda per servire Mertens per il momentaneo 4-0. Dopo un suo pallone perso, la Lazio sigla il 4-1. (Dal 81′ Elmas s.v.: Giusto il tempo per tiro respinto da Reina)

Politano 7,5: E’ assolutamente il migliore nel primo tempo: sigla il secondo gol, attacca e compie almeno due ripiegamenti difensivi importanti. Cala un po’ nella ripresa, ma è sempre vivo. (Dal 71′ Lozano 6,5: il messicano entra benissimo in campo. Ruba il pallone ad Acerbi e poi serve Osimhen per il goal che chiude definitivamente il match).

Insigne 8: Cosa c’è da dire ancora sul capitano partenopeo? Nulla. Sigla una doppietta, il suo secondo gol è fantastico, lancia l’azione della rete segnata da Politano con una grande apertura e aiuta sempre i propri compagni con continui ripiegamenti difensivi.

Mertens 7: Inizia benissimo, con un bellissimo stop ad inizio azione, servendo Politano per il 2-0. Scompare e poi riappare al 64′ con un gol meraviglioso. (Dal 71′ Osimhen 6,5: entra e segna dopo appena otto minuti. Il nigeriano risponde presente dopo la prestazione opaca contro l’Inter).

Gattuso 7,5: E’ un Napoli spettacolare e dominante. L’obiettivo principale, dopo questa vittoria, è più vicino. Partita preparata in maniera perfetta e tanti saluti ai suoi detrattori.

A CURA DI WILLIAM SCUOTTO