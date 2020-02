Napoli-Lecce, arbitra Giua: un predestinato al San Paolo

Grande chance di mettersi in mostra al San Paolo per l'arbitro sardo Pubblicato il alle 19:01 da •

Domani il Napoli sfiderà il Lecce di Fabio Liverani allo stadio San Paolo. Una partita importantissima per entrambe le squadre, con i partenopei in cerca di punti per conquistare l’Europa e il Lecce che continua a lottare per la salvezza. I giallorossi nell’ultima partita hanno approfittato del contraccolpo psicologico dello 0-7 subito dal Torino in casa contro l’Atalanta, e hanno quindi battuto i granata per 4-0. Il Napoli, invece, ha vinto le ultime tre partite tra Coppa Italia e Serie A -tra l’altro due di queste contro Lazio e Juventus- e sarà senz’altro felice di riaccogliere in campo Kalidou Koulibaly dopo l’infortunio.

L’arbitro della sfida sarà Antonio Giua, nato a Sassari e all’esordio in una partita del Napoli.

L’arbitro Giua ha già arbitrato quindici volte in Serie A, pur avendo solo trentadue anni. Ha conquistato la Serie D a poco più di 20 anni e nel 2014 la Lega Pro, dove ha arbitrato per tre anni prima di passare in Serie B per aver diretto tante partite in modo ottimo. Un predestinato che domani avrà la possibilità di mettersi in mostra in un match molto particolare per entrambe le squadre e di dimostrare la propria bravura anche a chi ancora non è a conoscenza delle sue qualità.

