Napoli-Lille 1-4, le pagelle di IamNaples.it: si salvano in pochi

Termina 1-4 la partita tra Napoli e Lille, seconda sconfitta in pochi giorni per i partenopei nelle amichevoli al Maradona. A segno per gli azzurri Giacomo Raspadori nel finale. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5: Partecipa alla pessima serata della squadra, sbagliando l’intervento in occasione del gol di Ounas e regalando l’occasione di quello che sarebbe stato lo 0-5.

Di Lorenzo 5,5: Fisicamente molto male, cade anche lui sotto le folate offensive degli esterni offensivi del Lille. Il quarto gol. Dall’83’ Zanoli 6: Si mette in mostra andando via in velocità e creando una buona occasione da gol per Raspadori.

Ostigard 5: Passo indietro rispetto al Villarreal, si perde l’uomo più volte anche perché gli attaccanti del Lille sono molto più veloci. Troppi errori gratuiti

Juan Jesus 5: Come il suo compagno di reparto, sbaglia i movimenti e si perde l’uomo diverse volte e si fa dribblare facilmente anche perché poco protetto. Dall’83’ Barba 6: Pochi minuti a disposizione per incidere, dove comunque il Napoli trova il gol.

Mario Rui 6: Parte bene, s’innervosisce dopo un cartellino giallo che l’arbitro poteva evitare. Nel finale serve l’assist per il gol di Raspadori.

Ndombele 5,5: Fisicamente tiene botta con i centrocampisti del Lille che sono però molto tecnici. Quasi va in gol con un potentissimo tiro dalla distanza.

Lobotka 5: E’ lontano parente del centrocampista straordinario ammirato in campionato. Colpevole sul primo gol dove si perde l’uomo. Dal 69′ Gaetano 6: Non facile incidere portandosi la squadra dietro che con le gambe non c’è.

Elmas 6: Uno dei più positivi della squadra, passo in avanti rispetto al Villarreal dove venne utilizzato largo a destra. Duetta bene con Kvara. Dal 71′ Raspadori 6,5: Fa una bella figura stavolta da trequartista, buoni spunti e dai suoi piedi arriva l’unico gol della partita.

Politano 6: Assente col Villarreal, buon rientro in campo dell’esterno offensivo che si riprende la fascia sinistra. Fisicamente fa ancora fatica e si vede, ma si sacrifica molto. Dal 69′ Zerbin 5,5: Prova fare qualcosa in fase offensiva, ma si vede di più nei ripiegamenti.

Osimhen 6,5: Non vuole perdere mai, fa la guerra con tutti e crea occasioni da gol dal nulla. E’ il migliore del Napoli, poco assistito dai compagni, sfiora comunque la rete in più di un’occasione. Dal 69′ Simeone 6: Entra bene in partita, ma può far di più anche se si muove molto.

Kvaratskhelia 6: Lontano dai suoi standard, già con il Villarreal aveva fatto meglio. I suoi dribbling non hanno particolare effetto e in zona gol può far di più.