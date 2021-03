Nel giorno del suo rientro in campo da titolare contro il Benevento, Dries Mertens può festeggiare con l’ennesimo goal arrivando a toccare quota 131 con la maglia azzurra. Inoltre quella di ieri per il belga e stata la presenza numero 250, ma sembra non essere finita qui. Per l’attaccante azzurro è in arrivo un altro record da superare ovvero le 100 reti in campionato, distanti solo due lunghezze.