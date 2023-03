Napoli, Ostigard: “Non mi fa piacere la panchina. Devo pensare al mio futuro”

Leo Ostigard, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media norvegesi:

“Certo che non mi fa piacere la panchina, ma si cerca di fare il meglio che si può. Sia in allenamento che quando ne hai la possibilità. Ho sempre detto che vorrei giocare ed ovviamente a volte è dura, ma devi tenere alto il morale e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League. Continuità in futuro? Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare, ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui e questo è qualcosa che ovviamente voglio provare. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno più partite o meno nell’ultima parte. Sento comunque di avere dato già qualcosa nelle partite che ho giocato. E almeno è una sensazione migliore aver giocato delle belle partite anziché sentire di non tenere il passo. Devo solo portarlo con me”.