Napoli, parla il consigliere comunale “Presentazione di Conte San Carlo? Propongo un’altra location”

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha commentato la possibilità di fare la presentazione di Antonio Conte al Teatro San Carlo di Napoli, proponendo anche un’altra location. Di seguito le sue parole:

“Noi possiamo mettere a disposizione il Maschio Angioino, dove è stata consegnata la cittadinanza a Spalletti, ma non mi permetto di dire altro. Ove mai arrivasse una richiesta formale al cerimoniale del Comune di Napoli, non ci sarebbero problemi. I rapporti tra Napoli e Comune sono ottimi. San Carlo? È il teatro più bello del mondo ed è gestito separatamente dalla Fondazione. Chiunque paga fior fior di quattrini per utilizzarlo, quindi perché anche il Napoli non dovrebbe farlo? Il San Carlo è un’altra cosa dalle sedi istituzionali. Al Maschio Angioino potrebbe organizzarsi la presentazione di Conte in tutta serenità. In 48 ore si può rendere possibile, con le giuste richieste. C’è gente che è pagata per organizzare questi eventi in poche ore. Al Maradona, poi, ci sono già i palchi utilizzati per i concerti della stagione estiva, magari si potrebbe prendere in prestito questa soluzione come ideale e a portata di mano. Andrebbe a coinvolgere più settori e anche i tifosi, vogliosi di dare il proprio abbraccio. Se serve una location importante per la presentazione di Conte, il Maradona è lì a disposizione. Poi lasciamo a De Laurentiis i fuochi d’artificio, è il mestiero suo”.