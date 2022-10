Napoli, pioggia di Daspo per le competizioni sportive

Il Questore di Napoli ha emesso diversi Daspo a seguito di alcuni comportamenti illeciti o violenti individuati durante le gare di calcio.

Due Daspo di un anno sono stati emessi nei confronti di due ragazzi di 18 e 21 anni, denunciati in occasione di Napoli-Monza per aver scavalcato più volte dal settore inferiore a quello superiore della Curva B.

Cinque Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi in occasione di Napoli-Lecce, per un periodo che va da 1 a 7 anni.

In particolare sono stati emessi due Daspo di un anno, nei confronti di due 21enni che, poco prima dell’inizio della partita, erano entrati nello stadio sfruttando un fornello attivato da un altro utente.

Un altro Daspo, sempre di un anno, è stato emesso nei confronti di un 41enne che era stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello.

Ancora, altri due Daspo, della durata di 5 e 7 anni, sono stati adottati nei confronti di due tifosi leccesi, che, al termine dell’incontro, si erano riversati sul ballatoio del settore ospiti nel tentativo di forzare il cordone di polizia.

Inoltre, un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato adottato nei confronti di un 18enne che, al termine dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Liverpool disputato lo scorso 7 settembre nello stadio “Maradona”, mentre era seduto al tavolino di un bar in via Santa Lucia, aveva lanciato una bottiglia d’acqua contro l’autobus della squadra inglese. Per tale motivo, il giovane, allora minorenne, era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.