Primavera 1, Torino-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo le ultime due incoraggianti prestazioni con vittoria contro il Bologna e pareggio contro l’Ajax, affronta in trasferta il Torino (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), reduce da due sconfitte consecutive contro il Verona e nel derby contro la Juventus. La squadra di Scurto è comunque una realtà che alloggia nelle parti alte della classifica, a -4 Juventus e Roma che sono in testa.

Il Toro in estate ha cambiato guida tecnica, Coppitelli è andato al Lecce e il club granata si è affidato all’ex Roma Scurto che è stato vicinissimo alla panchina della Primavera azzurra nell’estate del 2021, quando poi il Napoli gli preferì Frustalupi.

La formazione di Scurto dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. In porta ci sarà Passador, la linea difensiva sarà composta da Dembelè, Nguessan, Anton, che è in vantaggio su Dellavalle, e Antolini, Gineitis, Ruszel e Weidmann, in vantaggio nel duello con D’Agostino, formeranno il centrocampo a supporto del tridente Dell’Aquila-Jurgens-Caccavo. Caccavo è cresciuto nel vivaio granata, Dell’Aquila arriva dalla Spal e Jurgens dall’Inter.

Frustalupi sceglie per il Napoli la “squadra da campionato”

Dopo la parentesi Youth League che, tra regolamento e gestione delle forze, impone un po’ di turn-over, in campionato Frustalupi riparte dalla squadra da campionato. Il sistema di gioco è il consueto 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, i tre difensori saranno Barba, Hysaj e Obaretin, gli esterni bassi saranno Lamine e Acampa, Gioielli e Iaccarino agiranno in mezzo al campo con Spavone e Marranzino tra le linee a sostegno del centravanti Rossi.

Alaustey non è ancora in condizione per partire dal primo minuto, è probabile che sia un’arma dalla panchina, Frustalupi potrà decidere di utilizzarlo come alternativa in mezzo al campo oppure tra le linee come ha fatto per l’esordio stagionale contro il Bologna. Pesce e Sahli, l’ex Barcellona è una delle poche risorse offensive a disposizione, altre possono essere De Pasquale, Russo, Boni tra le linee e Giannini come alternativa da quinto a sinistra.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (4-3-3): Passador; Dembelè, Nguessan, Anton, Antolini; Gineitis, Ruszel, Weidmann; Dell’Aquila, Jurgens, Caccavo. All. Scurto

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Marranzino; Rossi. A disp.: Turi, Pontillo, D’Avino, Lettera, Alaustey, De Pasquale, Boni, Giannini, Russo. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise