VIDEO IAMNAPLES – Napoli Primavera, Frustalupi: “Devo fare i complimenti alla squadra per la prestazione”

“Peccato di non aver portato a casa neanche un punto dopo la miglior prestazione della stagione? Sì, devo fare assolutamente fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita eccezionale. Nel primo tempo la Roma non ci ha mai tirato in porta e parliamo della squadra più forte del campionato. Li abbiamo messi in grossa difficoltà. Abbiamo avuto l’occasione del rigore con Cioffi, ma il loro portiere è stato molto bravo. Potevamo passare in vantaggio. I ragazzi hanno fatto il massimo, mettendo in difficoltà una squadra fuori categoria. Nervosismo con De Rossi? C’è stato un fraintedimento perché loro sostenevano di aver buttato la palla fuori apposta, ma noi non ce ne siamo accorti ed abbiamo continuato a giocare. Tensione a fine partita? I ragazzi erano un po’ nervosi a causa dei due rigori a favore della Roma, non so se c’erano o meno. C’è stato un battibecco con il portiere della Roma, forse bisognava essere un po’ più tranquilli. Mister De Rossi è stato un signore, è entrato negli spogliatoti ed ha chiesto scusa per il comportamento del suo calciatore. Bilancio di questa prima parte della stagione? Mancano quattro partite alla fine del girone di andata e lì si potrebbe fare un primo bilancio. Se ad inizio ci avessero detto che avremmo avuto 19 punti dopo 13/14 partite, saremmo stati tutti contenti. La classifica la guardo poco, mi interessa che la squadra cresca e che si fanno prestazioni come abbiamo fatto oggi. Sono soddisfatto, ma possiamo sempre migliorare. Bisogna fare il massimo. Penso che i ragazzi siano migliorati tanto. Errori arbitrali? E’ un mestiere molto difficile, non parlo mai degli arbitri. Bisogna cercare di restare calmi, sperando che qualche volta ci sia qualche episodio a favore. Solidità? Siamo stati sempre solidi. La gara contro il Cagliari è stata molto strana sia per il vento che per il campo sintetico. Anche contro l’Inter siamo stati bravi a difendere. Oggi siamo stati bravi anche in fase di attacco, dove potevamo fare anche il 2-2. Ci sono state tante cose positive oggi. Ambrosino? Non è brillante come ad inzio stagione e quindi ho preferito schierare davanti D’Agostino e Cioffi, visto che è rientrato Vergara. Antonio è andato bene, ha avuto un sacco di occasioni. La scelta era per non dare punti di riferimento alla Roma, per giocare in profondità, dove Cioffi è bravo. Ambro deve restare tranquillo e lavorare. Con la sosta ritonerà in forma. Un regalo di Natale per il mio Napoli? Raggiunge la salvezza il prima possibile, che è il nostro obiettivo e far migliorare la squadra. Dobbiamo continuare così. I ragazzi devono capire che se la possono giocare con tutti”.