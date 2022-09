Napoli Primavera, l’addio di Flora: “Non esiste la meritocrazia”

Massimiliano Flora lascia la Primavera del Napoli. A dare l’annuncio è stato lui stesso sui suoi profili social con un messaggio polemico: “Beh che dire.. siamo arrivati al capo linea di un percorso che ogni ragazzo vorrebbe che finisse in un altra maniera, giocare con la maglia della propria città magari calcare il prato che tutti i bambini sognano fin da bambino il “Maradona”. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori purtroppo le persone non conoscono mai il marcio di tutto ciò. Essere giudicati nonostante non avessi avuto una possibilità per dimostrare il proprio valore, ho vissuto anni ricchi di alti e bassi proseguendo sempre per la mia strana (strada, ndr) con tanta determinazione e con la voglia di fare che mi ha sempre contraddistinto da tutto e tutti, però quando persone tentano di spezzarti le ali è arrivato il momento di lasciar andare tutto questo. Avrò sempre il rimpianto di non aver dimostrato quello che sono è potevo essere in un ambiente dove regna la preferenza e non esiste la meritocrazia, ma ho una promessa da mantenere la partita finisce al 90esimo. È stato bello arrivederci Napoli“.