Il Napoli scenderà in campo al Maradona per il match di Champions League contro i Rangers. Tra gli azzurri, c’è un solo calciatore che rischia la squalifica per l’ultima giornata contro il Liverpool: si tratta di Matteo Politano, che ha rimediato nella gara interna con l’Ajax il secondo giallo in Champions e come da regolamento ora è sotto diffida.