Napoli-Sassuolo, verso il sold out: nuovi biglietti messi a disposizione

Ancora una volta lo stadio Maradona darà una spinta in più al Napoli, nella sfida contro il Sassuolo prevista per sabato alle 15.00.

Il Sassuolo non sarà un avversario facile da battere per un Napoli che non ha nessuna intenzione di abbandonare la striscia positiva di undici vittorie consecutive.

Per questo motivo il club partenopeo ha messo a disposizione altri biglietti per assistere al match, per il quale si prevede l’ennesimo sold out.

Questi i nuovi biglietti ed i settori messi a disposizione:

Tribuna Posillipo: ultimi posti

Tribuna Nisida: ultimi posti

Distinti anello inferiore: ultimi posti

Distinti anello superiore: ultimi posti

Curva A inferiore: disponibilità alta

Curva B inferiore: disponibilità alta