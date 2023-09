Napoli, seduta in palestra, poi torello e gioco finalizzato ai tiri in porta

Seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto esercitazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto torello seguito da seduta tecnica e svolgimento di gioco finalizzato alla conclusione in porta. Chiusura di sessione con lavoro di forza. Il gruppo riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio.