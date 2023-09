Ai microfoni di Sky Sport Eljif Elmas ha parlato in vista di Italia-Macedonia. Non potevano mancare parole sul suo ex tecnico Spalletti:

“Spalletti farà benissimo con l’Italia, soprattutto a livello caratteriale. Parliamo di un allenatore di altissimo livello e quindi anche la Nazionale lo sarà”.

Poi il calciatore ha proseguito: “Spalletti è un vero uomo, stavamo sempre insieme e per me è come un papà. Era sempre disponibile, lui mi ha fatto vincere lo scudetto. Non lo dimenticherò mai”.