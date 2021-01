Napoli-Spezia 4-2, le pagelle. Solite amnesie e preoccupazioni: si salva l’attacco, male i cambi

Il Napoli batte lo Spezia e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo un ottimo primo tempo terminato con un roboante 4-0 ed una prima fase della ripresa di gestione del risultato gli azzurri si sono distratti e hanno subito due gol in due minuti, prima di Gyasi e poi del prodotto del vivaio azzurro Acampora (clicca qui per ascoltare l’intervista esclusiva di IamNaples.it al calciatore). Ecco le pagelle del match:

OSPINA 6 Mai impegnato, non ha colpe sui gol di Gyasi e Acampora, non può far nulla.

HYSAJ 6.5 Un ottimo inizio con l’immediato assist a Koulibaly, sulla sua fascia di muove bene e copre altrettanto bene. Nella ripresa scende di rendimento.

MANOLAS 6 Fa buona guardia fino agli ultimi minuti. Nell’occasione del gol di Gyasi l’amnesia è di reparto, mentre sul gol di Acampora è sfortunato con la deviazione fortuita.

KOULIBALY 6 Bravo a portare il Napoli in vantaggio con un bel colpo di tacco, sbadato a regalare il pallone allo Spezia per il gol del 4-2 di Acampora.

MARIO RUI 6 Prestazione ordinata, impegna severamente Krapikas e si fa anche ammonire.

ELMAS 6.5 Segna il gol del 4-0, gioca da interno destro con libertà di offendere. Finalmente una buona prestazione. (69′ LOBOTKA 5 Lento, il Napoli perde verve a centrocampo e subisce due gol).

DEMME 6.5 Colpisce un palo negli ultimi minuti, è sempre tra i più attivi e dinamici, bello l’assist per Lozano.

ZIELINSKI 6 Fa partire due dei gol del Napoli, è ispirato e si trova a suo agio anche nel centrocampo a 3, nel suo vecchio ruolo. Risparmiato negli ultimi 20 minuti. (69′ OSIMHEN 5 Fuori condizione).

POLITANO 6 Oltre al gol poco altro, comunque una prestazione piú che sufficiente per l’esterno del Napoli, che gioca molto largo. (88′ DI LORENZO s.v.)

LOZANO 6.5 Tra i migliori del Napoli, segna un bel gol con un destro potente e si trova a suo agio anche da prima punta. Gattuso gli risparmia la ripresa. (46′ MERTENS Ancora fuori condizione, si vede molto poco e viene anche sostituito.(88′ BAKAYOKO s.v.)

INSIGNE 6.5 Gioca una partita ai suoi livelli, con tocchi di fino e giocate pregevoli, come l’assist per Elmas. Va anche vicino al gol e si fa valere in fase difensiva.

GATTUSO 6 Un ottimo inizio e un ottimo primo tempo con il Napoli cinico, bello è fortunato. Il 4-3-3 da più equilibrio e nella ripresa con il ritorno al 4-2-3-1 la squadra si disunisce e subisce due gol. Preoccupante.