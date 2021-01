Gattuso alla Rai: “Io non mi dimetto, 4 semifinali in 4 anni. Eccessive tutte le critiche che stiamo avendo”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la vttoria in Coppa Italia contro lo Spezia. “Dobbiamo far ritrovare la condizione a Mertens e Osimhen. Osimhen ha avuto il covid, Mertens sta recuperando dal problema alla caviglia. Giocando in 9 non era facile, sono entrambi al 30-40%. Sia con lo Spezia che col Verona ci hanno dato poco, ma possono farci fare il salto di qualita’ se recuperano. Mi tengo quanto di buono abbiamo fatto nei primi 5 minuti. Abbiamo creato e fatto gol. Anche col Verona potevamo fare il 2-0 e non l’abbiamo fatto, rischiando. Ci sono delle difficolta’, dobbiamo restare tranquilli e lavorare. A me non serve nessuna fiducia. Mi da’ fastidio per gli altri colleghi. Spesso mi viene fatta la domanda se mi dimetto. Io non mi dimetto. Non capisco perche’ qualcuno dice che mi devo dimettere. Io sto buttando il sangue tutti i giorni. Di Padre Pio ne e’ esistito uno. Mi sono dimesso al Milan. Sono qui, faccio il mio lavoro e gli addetti ai lavori diranno come ho lavorato. Da calciatore ho vinto tutto quello che c’era da vincere. Nessuno dice che sono arrivato quattro volte in semifinale in 4 anni. L’obiettivo e’ arrivare tra i primi 4. Osimhen ha fatto solo sei partite, Mertens manca dal match con l’Inter. Nulla da togliere a chi li ha sostituiti. Nel primo tempo non l’hanno mai presa. Con Osimhen puoi giocare anche con la palla alta, palleggiare al 70° puo’ essere utile, e’ vero che diventiamo una squadra con tre blocchi con i difensori che vogliono palleggiare e i centrocampisti non si fanno vedere. In fase di non possesso la mezz’ala andava sul vertice basso. ADL ha parlato alla squadra e mi ha tranquillizzato, ma non c’e’ nulla da tranquillizzare. Siamo in semifinale e sembra che non abbiamo fatto niente. Se vinciamo con la Juve e siamo al terzo posto sembra che non abbiamo fatto niente. Io sono un uomo molto cazzuto, nella vita nessuno mi ha regalato nulla. Non vado dietro le chiacchiere. Se mi gira vado pure ad allenare in Kuwait. Non mi pare che Real Sociedad e AZ Alkmaar hanno fatto meglio. Non ce l’ho con nessuno. La critica mi piace, ma mi sembra eccessivo tutto quello che sta succedendo”.