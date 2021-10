Napoli-Torino, Lozano arrabbiatissimo per il cambio: lascia il campo e non guarda gli ultimi minuti

A pochi istanti dalla fine di Napoli-Torino, Spalletti ha tirato fuori Hirving Lozano per far entrare Juan Jesus. Un cambio tattico per evitare troppa sofferenza sui palloni alti e schierarsi con una linea difensiva da cinque. Il messicano, subentrato proprio nella ripresa, non è stato per niente contento della sostituzione e ha addirittura lasciato il campo. Insigne, il capitano dei partenopei, ha provato a chiamarlo utilizzando le parole: “Vieni, vieni qui!“. Ma Lozano ha risposto di no e non ha visto gli ultimi minuti in campo.