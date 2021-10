Torino, Juric: “Osimhen? Gol su rimpallo. Abbiamo creato più del Napoli”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli: “Non abbiamo resistito, abbiamo avuto piu’ occasioni del Napoli. Il rigore? Un’ingenuità nostra. La squadra ha fatto una partita ottima. Il gol di Osimhen? E’ stato un rimpallo, c’e’ stata un po’ di sfortuna. Ci sono tanii margini di miglioramento. Pjaca ci puo’ dare piu’ qualita’. Dobbiamo crescere nel palleggio, nella trasmissione della palla e dobbiamo finalizzare meglio. Belotti lo abbiamo recuperato adesso. Sara’ un innesto in piu’. Prestazioni ottimi, risultati carenti. Forse non sono bravo ad allenare io i due attaccanti. Belotti? Per 30 giorni non poteva correre, ci puo’ dare tanto, il suo atteggiamento e’ molto positivo. Dopo la sosta, lo dobbiamo gestire bene. Mi ha dato un bel segnale. Pjaca lo posso alternare con Brekalo. Andro’ su questa strada. Quella sensazione mi ha dato molta positività”.