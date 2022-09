Napoli-Torino: possibile chance da titolare per Zerbin

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Spalletti potrebbe concedere una chance ad Alessio Zerbin facendolo partire titolare nel mach di domani contro il Torino. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Alessio Zerbin è il favorito da esterno destro del tridente contro il Torino: in rampa di lancio il 23enne, tenuto in grande considerazione da Spalletti e reduce dalla convocazione con l’Italia di Mancini per le due sfide di Nations League con Inghilterra e Ungheria, per l’esordio dal primo minuto con il Napoli dopo i tre spezzoni di partite giocati in campionato e i due in Champions League. E per il match di domani pomeriggio al Maradona contro i granata di Juric, il primo dopo la sosta delle nazionali, potrebbe scoccare la sua ora da titolare, un’ipotesi che sta prendendo sempre più corpo”.