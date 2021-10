Napoli-Torino, Sacchi è un arbitro da pochi cartellini

Il Napoli questo pomeriggio alle 18:00 scenderà in campo contro il Torino, per dare continuità alle sette vittorie consecutive in campionato e superare il Milan. Una partita per niente semplice, Juric lo scorso maggio tolse la Champions quando sedeva sulla panchina del Verona. Oggi, invece, Spalletti potrebbe eguagliare il record di Sarri di otto vittorie nelle prime otto di campionato. Inizia nuovamente un ciclo terribile per gli azzurri che dovranno conquistare la qualificazione anche in Europa League. A dirigere Napoli-Torino sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi.

Napoli-Torino, la scheda dell’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi è un arbitro di Macerata, ex calciatore, e ha diretto 21 partite fin qui in carriera in Serie A. Questa stagione lo 0-0 tra Sassuolo e Sampdoria. Con il Napoli ha un solo precedente, una vittoria per 6-0 nella stagione 2020/21 contro il Genoa. Un solo precedente anche per il Torino, sempre contro il Genoa ma in Coppa Italia: vittoria ottenuta ai rigori. Un arbitro che tende a far giocare o comunque a utilizzare pochi cartellini: la media è di 4 ammonizioni a partita e 1 espulsione ogni 10 partite.