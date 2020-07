Chiffi per Napoli-Udinese: eccessiva arroganza e qualche svista di troppo

La partita di domani vedrà impegnate allo stadio San Paolo il Napoli e l’Udinese. I partenopei negli ultimi match hanno leggermente faticato, con due pareggi arrivati contro Milan e Bologna. La squadra di Gotti, invece, ha conquistato un punto prezioso in casa con la Lazio, dopo aver perso lo scontro diretto con la Sampdoria. In ogni caso, per i friulani sarà molto importante l’esito di Genoa-Lecce, vero e proprio play-out che potrebbe decidere chi retrocederà in Serie B. L’arbitro di Napoli-Udinese sarà Daniele Chiffi di Padova.

Chiffi è un arbitro che ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli, in un 2-5 della squadra allora allenata da Benitez in casa della Samp. Successivamente si sono verificati altri cinque precedenti: 4 vittorie e 1 pareggio, la scorsa stagione contro il Chievo. Uno 0-0 al San Paolo in cui gli azzurri recriminarono per un fallo di Obi su Callejon in area di rigore.

Questa stagione ha diretto l’Udinese in due partite: Verona-Udinese 0-0 e Spal-Udinese 0-3. In totale, i friulani con lui hanno conquistato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La media dei cartellini utilizzata da Chiffi è quella di quattro a partita, mentre per quanto riguarda le espulsioni sono solo una ogni quattro partite. Per quanto possa ammonire poco, spesso si è reso protagonista di episodi in cui ha ostentato arroganza. Un esempio? Durante Fiorentina-Sassuolo, dopo le proteste del capitano viola German Pezzella, si è rivolto verso il difensore argentino dicendo: “Lo vuoi tu il fischietto? Vuoi arbitrare tu?“.

Nico Bastone