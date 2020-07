Gattuso contro l’Udinese vuole una reazione dopo la prestazione di Bologna, deludente soprattutto nel secondo tempo. Parlano i numeri: trentuno palloni persi nella propria metà campo, sette tiri concessi al Bologna nell’area di rigore meritano un serio spunto di riflessione. Ringhio ha messo nel mirino soprattutto la fase offensiva nelle ultime partite, anche quelle in cui il Napoli ha ben figurato, vuole più cattiveria negli ultimi venti metri. È di nuovo turn-over rispetto all’undici che ha iniziato la gara al Dall’Ara, sono pronti otto cambi anche in quest’occasione. Nella logica dell’alternanza rientra Ospina tra i pali, Hysaj sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, è pronta la coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly dopo il turno di riposo concesso al senegalese a Bologna, a sinistra ci sarà Mario Rui, Ghoulam scalpita per ritrovare il campo a gara in corso, dopo lo spezzone di Verona con assist per il gol di Lozano non è più entrato in campo. A centrocampo rientra Lobotka in cabina di regia al posto di Demme, Zielinski, che è diffidato e deve stare attento al cartellino giallo, è confermato sul centro-sinistra, Fabian Ruiz rileverà Elmas sul centro-destra. In attacco torna la versione originale del tridente dei piccoletti composto da Callejon, Mertens e Insigne, Lozano è parso particolarmente sul pezzo in allenamento e proverà a strappare uno spezzone a partita in corso.

Gotti deve rinunciare a Mandragora, Jajalo e Teodorczyk per infortunio e Okaka per squalifica, ha a disposizione soltanto 16 giocatori della prima squadra, ha convocato anche sei ragazzi della Primavera ma l’Udinese sarà agguerrita, vorrebbe blindare la salvezza e ha fiducia nei suoi risultati contro le grandi dopo il lockdown: ha vinto all’Olimpico contro la Roma e pareggiato in casa contro la Lazio. L’Udinese ha caratteristiche diverse dal Bologna, tende ad avere il baricentro un po’ più basso rispetto alla squadra di Mihajlovic e poi a risalire il campo con la forza di Fofana, la qualità di De Paul e gli attacchi alla profondità di Lasagna. Nel 3-5-2 di Gotti in porta ci sarà Musso, i tre difensori saranno Becao, De Maio e Nuytinck, Stryger Larsen e Sema agiranno sugli esterni, in mezzo al campo si muoveranno Fofana, Walace e De Paul, in attacco ci saranno Nestorovski e Lasagna, il pupillo di Giuntoli che lo scoprì in serie D ai tempi dell’Este. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna.