Napoli-Udinese 5-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen è una furia. Zielinski e Fabian che spettacolo

Il Napoli domina contro l’Udinese e vince al Maradona per 5-1. Tre punti fondamentali per la squadra di Gattuso nella rincorsa alla qualificazione Champions. Ecco le pagelle del match di IamNaples.it:

Meret 6: Serata in cui non ha sporcato i guanti. Sul gol di Okaka non può nulla.

Di Lorenzo 6,5: Non ripete le ultime prestazioni, ma comunque ci mette la solita volontà . Sbaglia un gol fatto sull’0-0 e qualche lettura difesiva. Si rifà con la realizzazione del quarto gol dei partenopei.

Manolas 5,5: Al 40′ concede troppo libertà ad Okaka nell’azione dell’unica rete siglata dall’Udinese. Si riprende con il passar dei minuti ed è lui, con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo, a costringere Musso all’intervento prima del gol di Di Lorenzo.

Rrahmani 6: Partita attenta e diligente per il centrale che conferma il suo buon stato di forma.

Hysaj 6: Bisogna sempre ricordare che gioca in un ruolo, ma anche questa sera compie un’ottima prestazione. Dà anche il via, con una bellissima apertura, all’azione della rete siglata da Fabian Ruiz. (Dall’83’ Mario Rui s.v.: Il tempo è poco per una valutazione seria).

Bakayoko 6,5: E’ un po’ impreciso nell’impostazione, ma copre ottimamente sia il centrocampo che la difesa. Ruba tanti palloni. (Dall’83 Demme s.v.: Il tempo è poco per una valutazione seria).

Fabian Ruiz 7: Si riprende alla grande dopo Cagliari e Spezia. Questa sera difende bene e quando ha il pallone tra i piedi è una delizia. Il suo gol è talmente bello che è quasi incommentabile.

Zielinski 7: Inizia sottotono, poi segna e accende il turbo. Il polacco serve anche l’assist a Fabian Ruiz per il secondo gol degli azzurri. E’ sempre presente in tutte le azioni offensive del Napoli. (Dal 75′ Elmas s.v: Il tempo è poco per una valutazione seria).

Lozano 6,5: La condizione sta migliorando, sbaglia qualche passaggio e qualche decisione. E’ bravo a pressare De Paul ed a siglare la rete che ciude la gara. (Dal 75′ Politano 6: entra bene e con voglia, rendendosi anche pericoloso. E’ bravo anche in un ripiegamento difensivo).

Insigne 7: Anche lui è impreciso ad inizio partita, ma compie tanti ripiegamenti difensivi per aiutare i suoi compagni. Dopo il 4-1, si mette in testa di segnare e prende prima la traversa, che sta ancora tremando, poi fa pokerissimo con un gran bel gol.

Osimhen 7: Non segna, ma è dovunque. E’ un forsennato, pressa tutti gli avversari e reca continui pericolosi all’Udinesese. E’ protagonista sia nel primo che nel secondo gol del Napoli. (Dal 70′ Mertens s.v.: E’ bello solo vederlo in campo dopo l’infortonio contro lo Spezia).

Gattuso 7: Mancano due vittorie per l’obiettivo principale della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra sta bene ed è proprio bella vederla giocare. E’ un continuo martello per i propri giocatori.

A CURA DI WILLIAM SCUOTTO