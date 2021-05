SSC Napoli, il commento: “Poker e pokerissimo in tre giorni e domenica nella Signoria di Firenze…”

La SSC Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha commentato la vittoria della squadra di Gennaro Gattuso contro l’Udinese per 5-1:

“Quattro di sabato e cinque di martedì. Il Napoli non conosce festivi e feriali e in 3 giorni incarta poker e pokerissimo conquistando il piatto più ricco di questo inizio di maggio. Gli azzurri agitano la mano e stringono l’Udinese in una morsa di gol e spettacolo. Zielinski apre la serata rendendo merito ad un numero di Osimhen. Fabian lucida il mancino per disegnare il suo tiro all’incrocio. Lozano è furbo e imprendibile come Speedy Gonzales, Di Lorenzo conferma il “vizietto” da attaccante e Lorenzo il Magnifico corona la serata con un destro al volo che chiude il sipario. Nove gol e 6 punti in 3 giorni, ma anche il traguardo delle 100 reti stagionali. Il Napoli viaggia come un Freccia Azzurra con destinazione Europa, tra le stelle dei Campioni. Si ricomincia domenica all’ora di pranzo nella Signoria di Firenze. Una città d’arte per colorare d’azzurro il Maggio dei Monumenti…”.