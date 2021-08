Nelle partite può succedere di tutto e la sfida contro il Venezia ha confermato quest’antica legge del pallone. Prima l’espulsione eccessiva ad Osimhen, poi l’infortunio di Zielinski, il primo rigore sbagliato da Insigne e infine finalmente il tiro giusto dal dischetto del capitano e la rete di Elmas. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Lavora bene sulle uscite, comanda il reparto e si fa trovare pronto sulle conclusioni non esaltanti.

DI LORENZO 7: Un motore in entrambe le fasi di gioco, il primo tiro veramente pericoloso è suo, si procura il secondo rigore, quello che sblocca la partita, in fase difensiva è perfetto.

MANOLAS 6: Qualche volta sui cross dagli esterni gli sfugge l’avversario alle spalle perchè il posizionamento e la postura non sono perfetti.

KOULIBALY 7,5: Dominante, gigantesco, le prende tutte, non sbaglia niente, è di un altro pianeta e stasera l’ha dimostrato. Nella ripresa è due volte decisivo quando il Venezia poteva rientrare in partita.

MARIO RUI 6,5: Tra i migliori, attento in fase difensiva e talvolta anche propositivo a livello offensivo, da un suo cross nasce il primo rigore, quello fallito da Insigne.

FABIAN RUIZ 6: Tanto lavoro sporco con il Napoli in dieci uomini, qualche lettura errata nello sviluppo del gioco, sia sulla gestione del pallone che in qualche situazione in cui poteva andare al tiro dal limite dell’area. (Dal 71′ Gaetano 6,5: Personalità, qualità tecniche, applicazione in fase di non possesso e mette anche lo zampino nell’azione che porta al gol del 2-0. È la quinta presenza con la maglia azzurra per Gianluca che nel corso della settimana dovrebbe andare alla Cremonese ma nel frattempo mette in archivio una prova convincente)

LOBOTKA 6,5: Un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione, è dinamico, si muove tanto alla ricerca del pallone, nella postura, qualche errore lo commette senza palla. Nello sviluppo del gioco può rischiare di più, essere meno scolastico, andare in verticale quando c’è la possibilità.

ZIELINSKI 6: È uscito per infortunio al 35′, aveva avuto dei buoni spunti, qualche palla in verticale per Osimhen, forse è un po’ timido in qualche situazione dal limite dell’area sullo 0-0. (Dal 35′ Elmas 7: Ha avuto un ottimo impatto sulla gara, ci ha messo dinamismo, qualità nella corsa e soprattutto ha segnato il gol del raddoppio. Collabora anche con intensità alla fase difensiva)

POLITANO 6: Qualche spunto c’è, l’intensità anche, però, in certe situazioni poteva essere più concreto. Bravissimo a supportare Insigne nel momento del bisogno, dopo il rigore sbagliato. (Dal 71′ Lozano 6,5: Entra molto bene in campo, è una delle note liete, significa che sta crescendo di condizione dopo l’infortunio all’occhio sinistro. Aveva solo cinque, sei allenamenti svolti in gruppo nelle gambe)

OSIMHEN 5: Parte molto bene, va a pressare alto nell’area avversaria con grande intensità, fornisce un grande contributo con la sua presenza fisica. L’espulsione è eccessiva ma commette comunque un errore a toccare il volto dell’avversario con la mano, deve tenere a bada l’aspetto nervoso.

INSIGNE 7: Fa la punta per una cinquantina di minuti abbondanti, prima dell’espulsione inventa una palla fantastica per Politano. Va a giocare al centro dell’attacco come ha fatto tante volte anche all’Europeo. Si sacrifica in una partita complicata dall’espulsione di Osimhen, sbaglia il rigore in un momento complesso, ha gli attributi per rifarsi segnando al secondo tentativo. (Dall’85’ Petagna s.v.: Circa otto minuti compreso il recupero, è troppo poco per meritare una valutazione)

SPALLETTI 6,5: Qualcosa è ancora da correggere sull’equilibrio, anche al Venezia il Napoli ha concesso qualche palla-gol, una anche sull’1-0, poi oggi la partita si è messa male dall’espulsione di Osimhen in poi. È apprezzabile la capacità della squadra di non disunirsi, non perdere la testa nei momenti più complicati come accaduto talvolta in passato.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (27′ st Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ pt Elmas); Politano (26′ st Lozano), Osimhen, Insigne (40′ st Petagna). A disposizione: Marfella, Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Ounas, Palmiero. Allenatore Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi (6′ st Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (18′ st Tessmann), Peretz (29′ st Galazzi), Heymans (29′ st Dezi); Johnsen, Forte, Di Mariano (18′ st Sigurdsson). A disposizione: Lezzerini, Bertinato, Schnegg, Bjarkason, Karlsson. Allenatore: Zanetti

ARBITRO: Aureliano

MARCATORI: 17′ st su rig. Insigne (N), 28’st Elmas (N).

NOTE: Espulso Osimhen (N) al 23′ pt per gioco pericoloso. Al 10′ st Insigne (N) calcia alto un rigore. Ammoniti Spalletti (All.), Fabian Ruiz (N), Fiordilino, Caldara, Heymans, Ebuehi, Forte, Ceccaroni, Tessmann (V). Recupero: 2′ pt, 3′ st.