Napoli-Venezia, l’esordio con Aureliano: poche presenze in Serie A

La stagione del Napoli inizierà ufficialmente domani alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo un buon precampionato tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro -e le amichevoli con Bayern Monaco e Wisla Cracovia-, l’esordio nella Serie A 2021/22 sarà col Venezia. Partire bene per conquistare la qualificazione in Champions League è uno degli obiettivi di Luciano Spalletti. Di fronte, una neopromossa alla ricerca di punti salvezza. A dirigere Napoli-Venezia sarà l’arbitro Gianluca Aureliano.

Napoli-Venezia, la scheda dell’arbitro Aureliano

Gianluca Aureliano di Bologna è un arbitro con poca esperienza in Serie A, nonostante i 41 anni. Al VAR ci sarà il sign. Di Paolo, al settimo precedente con il Napoli al Video Assistant Referee: di questi, una sola sconfitta contro la Juventus allo Stadium nella scorsa stagione. Aureliano, invece, ha diretto solo una gara del Napoli: 2-0 al Sassuolo nell’estate post Covid-19 dell’anno scorso. In totale, ha diretto sedici partite in Serie A. La media delle ammonizioni è di 4,4 a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni quattro match. Con questa scheda, si presenterà al Maradona per dirigere l’esordio di Napoli e Venezia in questa stagione.

