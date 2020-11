Nocerino: “Gattuso sta iniziando a fare cose eccezionali”

Antonio Nocerino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gattuso sta già iniziando a fare cose eccezionali. I giocatori lo conoscono molto bene. La sua mano si vede. Se vedessi giocare il Napoli, e non conoscessi l’allenatore, direi che si tratta di una squadra di Gattuso. Sto studiando moltissimo il modo di allenare di Gattuso. Il Napoli ha una sua identità e potrà fare un gran campionato. Quando le richieste di un allenatore vengono prese alla lettera dalla società, vuol dire che sei credibile come professionista ma anche come persona. Lo conosco bene Gattuso, so come lavora. Per me non è nuovo che il Napoli lo abbia accontentato e gli abbia comprato i giocatori che voleva. Spero solo che possa continuare così e fare la differenza. Ibrahimovic? Lui ha un grande credito. In allenamento è il primo ad arrivare e va sempre a 3000 all’ora. Trascina tutti. Quando giochi con giocatori di questo calibro, ti spingi a fare di più. Sei portato ad alzare l’asticella. Ne guadagnano tutti”.