RAI – Il Napoli deve vendere prima di fare un’offerta per Emerson Palmieri

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Emerson Palmieri è un obiettivo strategico del Napoli per la sinistra. Sarebbe il primo nome per la fascia sinistra. Il Napoli dovrebbe, in primis, liberare un posto ad Emerson Palmieri, vendendo uno dei terzini sinistri. L’intermediario del giocatore ha avuto con colloquio con Giuntoli. Giuntoli non ha fatto sapere più nulla all’entourage del giocatore perché l’idea c’è, ma non sanno ancora qual è la situazione economica in casa Napoli. Il Napoli al momento potrebbe offrire al massimo un prestito secco, mentre il Chelsea valuta il giocatore circa 25 milioni. Al momento l’ingaggio richiesto dal giocatore è di 4 milioni, quindi una cifra molto alta per il monte ingaggi del Napoli. Il Napoli sta cercando di capire come potrà muoversi sul mercato, per questo aspetterà dicembre, gennaio. Per Bakayoko invece la pratica con il Chelsea si chiuderà verso il mese di marzo. Oggi il Napoli non è pronto a riscattare Bakayoko a 20 milioni. Milik? A gennaio si muoverà qualcosa. Milik ha voglia di giocare. L’allenatore della Polonia ha avuto un dialogo con Milik e gli ha detto che, nonostante la stima e il rispetto, se continuerà a non giocare, non avrà un posto assicurato agli Europei”.