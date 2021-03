Olè – Addio Manchester United, trattativa in fase avanzata: Cavani al Boca Juniors

L’avventura al Manchester United di Edinson Cavani é al capolinea. A riportare la notizia è il quotidiano argentino Olé, che parla di trattativa in corso tra il Matador e il Boca Juniors. Il calciatore ex Napoli sbarcherebbe in Argentina a giugno.

Cavani vuole tornare in Sud America, e trasferirsi al Boca Juniors andrebbe incontro a questa esigenza. Il Matador ha un’opzione per rinnovare con il Manchester United, ma non sembrerebbe intenzionato a esercitarla. Pare che l’avventura dell’uruguaiano in Europa sia al capolinea.