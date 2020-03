Olympiakos, il presidente: “Il secondo test del Coronavirus è negativo, sono guarito”

Il presidente dell’Olympiakos e Nottingham Forest Evangelos Marinakis è guarito dal Covid-19. Attraverso i canali ufficiali dei club Marinakis ha parlato:

“Dopo due settimane, sono stato sottoposto al mio secondo test medico che è risultato negativo. Voglio ringraziare i medici del sistema sanitario nazionale greco per le loro cure e consigli: quegli eroi vestiti con cappotti verdi e bianchi a cui potersi rivolgere 24 ore su 24, 7 giorni su 7; tutti i miei amici, per il loro amore infinito e tutti voi per i tanti messaggi di supporto. Sento l’obbligo, data la mia esperienza, di dare un consiglio: dobbiamo stare a casa, per proteggere noi stessi e le nostre famiglie. Solo così ci proteggeremo dal virus e difenderemo la nostra comunità. Non c’è spazio per negligenza ed egoismo: siate responsabili e seguite le indicazioni del governo e degli scienziati”.