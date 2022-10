Onofri: “Assenza di Rrahamani? Ostigard è un difensore moderno”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore ed ex allenatore: “Ostigard ha sempre dimostrato di essere uno forte di testa e nelle letture difensive. E’ un centrale moderno, mi aspetto una crescita importante per lui adesso. Dovrà prendere il posto di Rrhamani, non sarà semplice. Lui è uno che si attacca molto alla maglia che indossa, a Genoa era molto amato per questo. E anche a Napoli si farà apprezzare molto. L’assenza di Rrhamani inciderà, ieri con la sua uscita si è già visto qualche cambiamento nel sistema difensivo degli azzurri. Ieri ha fatto un’azione in solitaria che sembrava Maradona… Questo arricchisce il panorama del Napoli. Spalletti non si accontenta, vuole sempre migliorare la propria esposizione di gioco. Ad esempio: ieri Kvara tagliava verso destra, un qualcosa di inedito. E questo gli è valso un rigore procurato. Le altre? Atalanta e Udinese impressionano, ma hanno una rosa nettamente inferiore al Napoli e alle big della Serie A. Il Napoli ha una rosa clamorosa, con ricambi eccezionali. Spalletti l’ha vinta ancora con i cambi. E questa squadra sarà protagonista fino alla fine per la lotta scudetto”.