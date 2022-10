SKY – Roma, Dybala starà fermo tra le 4 e le 8 settimane

Arrivano nuove notizie sulle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso di Roma-Lecce, dopo aver trasformato il calcio di rigore del 2-1. Nonostante le parole di Josè Morinho, la Roma spera di poter avere Dybala a disposizione prima della pausa per i Mondiali di Qatar. L’ex numero 10 della Juventus è infatti stato protagonista fin qui di un grande inizio di stagione con ben 7 gol e 2 assist in undici partite stagionali tra Serie A ed Europa League. Il giocatore argentino, nell’ecografia di oggi, ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite femorale. Questo significa che Dybala dovrà stare fermo dalle 4 alle 8 settimane. Appena il versamento sarà ridotto, però, verrà effettuata la risonanza magnetica per capire gli esatti tempi di recupero dell’argentino. Sicuramente è un brutto colpo per la Roma e Mourinho che però sperano, ovviamente, di perderlo “solo” per 1 mese.

Fonte: Gianlucadimarzio.com