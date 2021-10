Osimhen a DAZN: “Il gol più importante della mia carriera, la dedica è per i nostri tifosi”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a dopo la vittoria sul Torino”: “Era importante vincere per tutti noi. Meritavamo i tre punti per quanto fatto vedere finora. La dedica e’ per i tifosi, che sono stati al nostro fianco. Il gol? Sono molto felice per questa vittoria. Non dobbiamo fermarci, il campionato e’ difficile, dobbiamo andare avanti così. Prima del gol ero nervoso, gli avversari continuano a spingere, quindi i miei compagni hanno fatto bene dalla panchina ad invitarmi alla calma. La comunicazione e’ fondamentale. Il gol piu’ importante della mia carriera? Si, perchè era importantissimo vincere. Parole in italiano? Non ancora”.