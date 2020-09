Osimhen, il fratello rivela: “Ha rifiutato lo United a causa di Ighalo”

Andrew Osimhen ha rilasciato un’intervista a Complete Sports dove ha fatto importanti rivelazioni sull’interesse del Manchester United per il fratello Victor. Il club inglese avrebbe voluto strapparlo al Napoli, ma il calciatore nigeriano non ha accettato la corte a causa del connazionale Ighalo.

“Lo voleva il Manchester United? È vero, lo United voleva acquistare mio fratello, ma lui rispetta troppo Ighalo e non voleva concorrere con lui per una maglia da titolare. Non era pronto per sfidare il connazionale nella sua squadra”. Queste le parole del fratello maggiore del giocatore al quotidiano nigeriano, rivelando un interessante retroscena di mercato. Ora il centravanti ex Lille è all’ombra del Vesuvio e dichiara di essere felice della scelta fatta in estate. I tifosi sembrano già pazzi di lui dopo averlo visto all’opera nelle recenti amichevoli.