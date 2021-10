Osimhen, l’amico giornalista: “A volte i giocatori si scontrano tra loro, per questo serve un leader come Spalletti”

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, ha postato vari tweet sull’attaccante del Napoli e il confronto tra l’attuale e la scorsa stagione:

“Osimhen è cresciuto ed ora è diventato molto importante per il Napoli. Grazie al nuovo allenatore Luciano Spalletti che ha apportato alcune modifiche alla squadra per tirare fuori il meglio da Victor Osimhen, messo al centro del progetto. La scorsa stagione la compagine azzurra non ha giocato come era nelle sue possibilità e questo non ha aiutato né Victor né il Napoli. “Ha avuto diversi problemi la scorsa stagione, ma non sono gli unici motivi per cui non ha raggiunto i massimi livelli. Ci sono così tante cose all’interno di una squadra di calcio che i tifosi non sanno… I giocatori a volte possono scontrarsi l’uno con l’altro ed ecco perché è necessario avere un allenatore con carisma e personalità forti, per stabilizzare le cose. E’ quello che ha fatto Spalletti al Napoli e i risultati si vedono già. Victor è stato acquistato per una cifra enorme, è stato l’africano più pagato di sempre e volevano che giocasse un ruolo fondamentale nella squadra, ma tutti i problemi della scorsa stagione l’hanno reso impossibile. Grazie a Dio le cose sono cambiate”.