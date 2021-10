Pareggio per l’Atalanta in casa contro l’Udinese per 1-1 al Gewiss Stadium. In vantaggio la squadra di casa al 57′ con Malinovskyi: gran diagonale dalla media distanza che non lascia scampo a Silvestri. Nel finale viene espulso Gasperini per qualche protesta di troppo nei confronti dell’arbitro Marinelli. Al 94′ l’Udinese pareggia con un gran colpo di testa di Beto.