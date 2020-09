Osimhen, l’ex agente: “Mou lo voleva al Tottenham, ma con Kane non avrebbe giocato”

Aryio Igbayola, ex agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sporting Life:

“In passato parlammo con José Mourinho e gli dicemmo che se voleva Osimhen, allora Harry Kane doveva andare via e lasciare il club inglese. Se poi fosse rimasto Kane, Osimhen quando giocava? O sarebbe rimasto sempre in panchina? Kane è il centravanti numero uno in Inghilterra ed è il capitano della nazionale: tutte queste cose sarebbero state buone per lui, ma non proprio l’ideale per Victor. Lui ha bisogno di un club dove può avere la possibilità di giocare le partite per intero, titolare, dall’inizio, non di un club dove potrebbe rimanere spesso in panchina”.