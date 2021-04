Pagliuca torna sullo Scudetto 97/98: “Ci furono situazioni molto strane, l’impressione fu quella di un furto”

Gianluca Pagliuca ha parlato al sito della Gazzetta dello Sport tornando sulla stagione 1997/1998 e sul famoso Scudetto poi vinto dalla Juventus contro la sua Inter: “Nel ’97/’98, quando arrivò Ronaldo e vincemmo la Coppa UEFA, ci rubarono lo Scudetto, tra virgolette. Fu un anno fantastico che poteva essere storico, non avvenne ma non per colpa nostra. Fa male: gol di mezzo metro non convalidati, rigori clamorosi non dati, situazioni strane. Ricordo in Empoli-Juve un colpo di testa con Peruzzi che tirò fuori il pallone dalla linea quando era dentro. Poi Ferrara tirò fuori un tiro di Bierhoff che era già dentro e l’arbitro non convalidò. Ci furono situazioni molto molto strane, con la tecnologia avrei uno Scudetto in più nel mio palmarès”

Fonte: TMW