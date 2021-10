Pallone d’Oro, Jorginho scherza: “Almeno un voto lo voglio, il mio lo darei a de Bruyne”

Dopo due anni torna ad essere assegnato il Pallone d’Oro, prestigioso premio istituito nel 1956 dai francesi di France Football annullato nel 2020 a causa della pandemia. Tra i trenta candidati alla vittoria finale ci sono anche cinque azzurri dell’Italia campione d’Europa (un record dal 2007, quando gli italiani in lista furono addirittura sette) e quello con più chance di vittoria sembra essere Jorginho, reduce anche dai trionfi col Chelsea. Il centrocampista dei Blues però non sembra crederci molto: “Penso che mi voterei, almeno un voto voglio prenderlo” ha scherzato intervistato da ESPN Brasil. “Scherzo. Penso che darei il mio voto a Kevin de Bruyne per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni – ha poi aggiunto l’ex Napoli – Per chi ama il calcio, è normale: è un giocatore dall’intelligenza superiore alla media”. Nel corso dell’intervista Jorginho ha parlato poi degli idoli della sua infanzia e della crescita degli ultimi anni: “Giocavo attaccante, poi mi hanno spostato in mezzo al campo. Anzi, sono passato dall’attacco ad essere un numero 10, poi ancora più indietro. Prima i miei idoli erano Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e Kakà, poi ho guardato molto Pirlo e Xavi”. E Kevin de Bruyne, evidentemente, anche se la stella del Manchester City non sembra ricambiare la stima: “Se fossi io a scegliere il vincitore del Pallone d’Oro guarderei a quanto successo negli ultimi due anni, perché non è stato assegnato, e sceglierei Lewandowski per quello che ha fatto, per i gol e perché ha vinto molto con il Bayern Monaco”, ha dichiarato qualche settimana fa durante la conferenza della viglia della sfida di Champions contro il Club Brugge.

Fonte: Sport Mediaset