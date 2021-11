Paolo Cannavaro: “Grande stagione di Insigne, il suo migliore alleato è Spalletti”

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro è il doppio ex di Sassuolo-Napoli. Il difensore ha parlato della lotta scudetto e di Lorenzo Insigne in un’intervista ad Il Mattino. “Le squadre che lotteranno con il Napoli per il titolo sono tre: Milan, Atalanta e Inter. Questa volta non c’è una squadra che ammazza il campionato, e quindi sarà una bella volata fino alla fine. L’ambiente di Napoli ha bisogno di capire più degli altri un passaggio chiave: che non si può vincere a punteggio pieno. Sembra una battuta, ma voglio dire che non è possibile fare queste tragedie ogni volta che c’è una frenata”. L’ex azzurro parla anche di Lorenzo Insigne: “Sta facendo una grande stagione. Mi fa piacere vedere che sulla questione del rinnovo del contratto, che pure deve avere un peso nei suoi pensieri, ha scelto la strada della riservatezza. Il suo migliore alleato è Luciano Spalletti: riesce a disinnescare tutti gli ordigni che ogni tanto minacciano la serenità di tutta la squadra”.