Pavan: “Juve rischia di arrivare a Napoli senza nazionali importanti, a parti invertite avrebbero invocato il rinvio…”

Come da consuetudine si infiamma il clima nella settimana di Napoli-Juventus. Tra le tante questioni più discusse c’è quella relativa ai giocatori convocati in nazionale che, sia nel caso degli azzurri che dei bianconeri, ha causato non pochi problemi. Sul tema si è espresso, pur se in maniera piccata, il direttore di TuttoJuve.com Massimo Pavan, che in un suo editoriale scrive: “Napoli-Juventus si avvicina e come spesso accade, insieme alla partita arrivano le polemiche.

Fosse successo alla Juve di recuperare un giocatore a pochi giorni dalla partita sarebbe partita un’interrogazione parlamentare, ma alla fine questo ci interessa poco. Ci interessa molto di più l’assenza dei giocatori sudamericani che rischia di privare la Juventus di calciatori molti importanti, a parte inverse sicuramente qualcuno avrebbe invocato il rinvio“.