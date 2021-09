Sconcerti: “Osimhen completa il Napoli, buona notizia esito ricorso. Nazionali? Così si falsa un campionato”

Intervenuto come ospite telefonico sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e opinionista Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Senza Osimhen non è il Napoli perché è lui che completa la squadra. La riduzione della squalifica è una buona notizia per Spalletti. Non è pensabile che le squadre di club debbano andare in difficoltà per le tre gare in una settimana delle nazionali. Bastava slittare di qualche giorno la giornata di campionato, magari al mercoledì per dare tempo di recuperare ai calciatori coinvolti. Oggi si falsa un campionato in questo modo“.