PD, Acampora: “Ecco come comune e privati possono collaborare per il rilancio di Napoli”

Venerdì della scorsa settimana, invitato nel format web “SpazioNapoli Talk” promosso dalla testata Spazio Napoli, intervistato dai giornalisti Antonio Papa e Claudio Mancini e dal rappresentante del Collettivo MEME NAPOLI Enrico Nappi, ho avuto l’opportunità di far chiarezza su un tema strategico, quanto importante per l’immediato futuro della Città: le nuove infrastrutture sportive come volani di rilancio della Città, in vista di importanti appuntamento come “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, tra le quali non poteva mancare lo Stadio Maradona. Nel rispetto dell’iter previsto dalle normative nazionali in materia di stadi, ho spiegato come l’Amministrazione Comunale stia lavorando per rinsaldare il rapporto con la SSC Napoli, verso la quale non c’è mai stata alcuna preclusione ma volontà di collaborare in maniera chiara e produttiva. E di un’altra importante grande opera che, come Amministrazione Comunale, in collaborazione con le parti coinvolte, abbiamo portato in porto: la nuova Arenapoli dedicata agli eventi e al basket, che sorgerà a ridosso del Centro Direzionale, nell’area dell’ex mercato Ortofrutticolo, rilanciandola dopo anni d’abbandono ed immobilismo.

Grazie al lavoro sinergico realizzato, nella primavera 2025 l’aggiudicazione dovrebbe essere completata, dopodiché partiranno i lavori ed entro 18-24 mesi la struttura dovrebbe essere pronta ad accogliere i primi eventi e le prime gara casalinghe della “Napoli Basket”. Un progetto da prendere ad esempio di sana, proficua e produttiva collaborazione bipartisan tra la nostra Amministrazione ed il Gruppo di Imprenditori coinvolti che, nel rispetto delle procedure, hanno prodotto un progetto ed un piano di investimenti chiaro e robusto che ha immediatamente riscontrato disponibilità e collaborazione istituzionale. Lo sport può e deve essere tra i principali strumenti per rilanciare la città, rappresenta un’offerta formativa e di socialità per i ragazzi, lavoro e sviluppo urbano.

Gennaro Acampora

Capogruppo Partito Democratico Comune di Napoli.