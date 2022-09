Pedullà sulla Gazzetta: “Napoli, rinnovo per Meret al massimo per due anni”

Alfredo Pedullà, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha scritto della situazione contrattuale di Alex Meret. Il Napoli ha a lungo cercato un nuovo portiere, ma ora Meret potrebbe rinnovare:

“Salire sul nuovo K2 dopo aver salutato il vecchio significa avere in tasca un bonus di 10 milioni, la differenza tra quanto incassato e quanto speso. Potrebbe essere il tesoretto di gennaio, quando ci sarà poco da riparare considerata la buonissima semina estiva. Ma quel bonus potrebbe essere in parte utilizzato per prolungare il contratto in scadenza di Meret, non per altre tre o quattro stagioni, al massimo per due“.