Pellegatti: ”Gattuso? Il Milan l’ha mandato via troppo in fretta”

E’ il giorno di Gennaro Gattuso e del suo Napoli. Il successo finale di Coppa Italia contro la Juventus ha acceso i riflettori sulla squadra azzurra e soprattutto sul suo allenatore, guida e uomo simbolo del trionfo. Ai microfoni di TMW, per parlare del Gattuso allenatore e del suo addio al Milan forse troppo frettoloso, è intervenuto Carlo Pellegatti, storica voce delle vicende rossonere: “L’addio al Milan è stato evidentemente frettoloso. Ricordo ancora tante critiche di una parte della tifoseria, soprattutto per la questione del gioco. E nell’occasione non fu neanche difeso dalla società. La mia idea è che in tanti non avevano capito il potenziale del Gattuso allenatore”.

Insomma, pare di capire che esistono dei rimpianti nel mondo Milan…

“Oggi è facile averne, dopo il successo di Gattuso. Ma già quando ci fu l’addio al Milan a tanti sembrava una scelta affrettata, un errore: Gattuso aveva chiesto 2 ritocchi e con quelli si sarebbe potuto migliorare quel quarto posto già così difficile da raggiungere. Con la conferma poteva esserci continuità dal punto di vista della filosofia, della strategia. E poi sarebbe rimasto l’ultimo appiglio con la storia precedente del Milan”.

Leggendo sui social, anche i tifosi sembrano essersi ricreduti.

“Volevano giocare meglio, Rino aveva ricevuto tante critiche per il suo gioco. Ora invece è idolatrato dai tifosi. Come spesso capita nel calcio c’è stata poca pazienza, io gli avrei dato una possibilità anche per il secondo anno perché con pochi ritocchi mirati ci sarebbe stata la possibilità di migliorare. Quindi per concludere dico che oggi ci sono dei rimpianti, forse anche fra quei tifosi che lo avevano criticato soprattutto sul finale di stagione”.