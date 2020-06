UEFA, Duka: “Champions, c’è possibilità di avere il pubblico allo stadio

Armand Duka, presidente della Federazione Albanese e membro del board del comitato esecutivo della Uefa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Ieri abbiamo preso decisioni importanti per quello che riguarda lo svolgimento e la conclusione della Champions League e dell’Europa League, sia per quel che riguarda le date e per quel che riguarda gli stadi dove si giocherà. L’unica cosa che non sappiamo ancora è se si giocherà con gli spettatori o meno in Germania ed in Portogallo. Però c’è possibilità di avere il pubblico ma dipenderà dall’evoluzione della situazione e sono cose che non si possono decidere adesso. Non possiamo pretendere di avere gli stadi pieni, è ancora troppo presto però in caso di pubblico possiamo ambire al 30%, massimo 40% della capienza. Barcellona-Napoli in campo neutro? Tutte le partite di Champions League si giocheranno a Lisbona, Guimaraes e Oporto. Il Barcellona vuole giocare al Camp Nou ovviamente, le altre partite degli ottavi sono già state decise come sedi e lì verranno disputate. Hjsay è contento di aver vinto la Coppa Italia, tutta l’Albania era con il Napoli tranne il nostro Primo Ministro che è tifoso della Juve e non credo sia stato particolarmente contento dell’esito della partita”.