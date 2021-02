Percassi alla Rai: “Fantastico andare in finale, il nostro pubblico ci manca come l’aria”

Luca Percassi, a.d. dell’Atalanta, ha parlato a Rai 1 dopo la vittoria sul Napoli. “Un grazie straordinario al mister e a tutti i ragazzi, ci stupiscono ogni volta. Ci fanno vivere un grande sogno. Peccato per l’assenza del pubblico, ne parliamo tutte le partite. Il nostro pubblico ci manca come l’aria. Fantastico andare in finale. Speriamo che si possa tornare presto allo stadio, anche se in numero ridotto. Real Madrid? Stiamo vivendo tante partite impensabili fino a qualche anno fa. E’ qualcosa di straordinario. Giocheremo con l’approccio corretto, ci siamo meritati sul campo questi risultati. Pessina? E’ bravo. Non solo giovani. Non si e’ solo venduto, ma abbiamo fatto anche grandi investimenti”.